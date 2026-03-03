Dere Yatağında Erkek Cesedi Bulundu

Batman’da dere yatağında bir erkek cesedi bulundu. Hayatını kaybeden kişinin kimliği belli oldu.

Dere Yatağında Erkek Cesedi Bulundu
Batman'ın Sason ilçesinde, dere yatağında hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, yaptıkları ilk incelemede hayatını kaybeden kişinin Emrah Çiftçi olduğunu tespit etti.

Olay yerinde yapılan incelemelerde cesedin yakınında uyuşturucu madde kullanımında kullanılan bazı materyallerin bulunduğu öğrenildi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Çiftçi’nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Batman
