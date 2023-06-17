Batman'da 2 kişi baraj gölünde boğuldu

Batman merkeze 13 kilometre uzaklıktaki Çayüstü mevkisinde serinlemek için baraj gölüne giren Elif B. ile kuzeni Ceren B. boğularak yaşamını yitirdi.

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Batman'da 2 kişi baraj gölünde boğuldu

Batman merkeze bağlı Çayüstü Köyü yakınlarında baraj gölüne giren iki kuzen boğuldu.

Batman merkeze 13 kilometre uzaklıktaki Çayüstü mevkisinde serinlemek için Batman Baraj gölüne giren Elif B. ile kuzeni Ceren B. bir süre sonra suda kayboldu.

Durumu fark eden amcaları Ramazan B. suya atlayarak çocukları sudan çıkardı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, Jandarma ve İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Tüm müdahalelere rağmen 2 kuzen kurtarılamazken, cansız bedenler Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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