Bartın'da 90 köy karantinaya alındı

Bartın'da görülen şap hastalığı nedeniyle 90 köyün karantinaya alındığı açıklandı.

Son Güncelleme:
Bartın'da 90 köy karantinaya alındı

Bartın merkez ve 2 ilçede görülen şap hastalığı nedeniyle 90 köye geçici olarak hayvan giriş ve çıkışı ile hayvan satışı yasaklandı.

Şap hastalığına rastlanılması üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, merkez ilçe ile Ulus ve Amasra ilçelerine bağlı 90 köyde karantina uygulaması başlattı.

İHLAL EDENLERE 46 BİN LİRA CEZA

Ekipler bölgede tedbir alırken, söz konusu köylerde hayvan alım ve satımını ile hayvan giriş ve çıkışlarına izin verilmiyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, bölgede idari ve fenni tedbirlerin alınarak aşılama çalışmalarına başlandığı, tedbirlere uymayanlar hakkında 46 bin 159 lira idari para cezası uygulanacağını bildirdi.

Son Güncelleme:
Keçiören'deki zehirlenmeye ilişkin gözaltına alınan 5 kişiden 2'si adliyeye sevk edildi Keçiören'deki zehirlenmeye ilişkin gözaltına alınan 5 kişiden 2'si adliyeye sevk edildi
Kalabalık sevmeyen 5 burç! Yalnızlık onların kaderi... Misafir bile istemezler Kalabalık sevmeyen 5 burç! Yalnızlık onların kaderi... Misafir bile istemezler
İş Bankası yeni kampanya başlattı: Banka tarafından tam %50 İndirim uygulanacak İş Bankası yeni kampanya başlattı: Banka tarafından tam %50 İndirim uygulanacak
Bursa’da sokaklar göle döndü Bursa’da sokaklar göle döndü
ÇOK OKUNANLAR
Harvardlı beslenme uzmanı açıkladı: Beyni ele geçirip daha da acıktıran 4 besin Beyni ele geçirip daha da acıktıran 4 besin
Asla gülmeyi bilmiyorlar: Doğuştan mutsuz 3 burç belli oldu Doğuştan mutsuz 3 burç belli oldu
Netflix'te haftanın en çok izlenenleri: Sadece bir Türk dizisi listeye girebildi Netflix'te haftanın en çok izlenenleri: Sadece bir Türk dizisi listeye girebildi
Cinsellik deyince onlar için akan sular duruyor: Cinselliğe en düşkün burçlar belli oldu Cinselliğe en düşkün burçlar belli oldu
Emekli maaş ve ikramiyeler ödenmeye başlandı: Bayram ikramiyesi ne kadar? Bayram ikramiyesi ne kadar?