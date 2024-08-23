Başsavcılık Harekete Geçti: Ankara'da 'Çocuk İstismarı' İddiası

Türkiye'de cinsel istismar ve pedofili vakaları giderek artarken, son olarak Ankara’da yaşanan bir olay, durumun vahametini bir kez daha gözler önüne serdi. Sekiz yaşındaki çocuğu Y.Ö.H.Ç.’nin sünnet sonrası tedavisi sırasında yaşadıklarını, "Dayım da bize böyle yaptı" diyerek anlatması sonrası çocuğunun cinsel istismara maruz bırakıldığını öğrenen F.Ç., Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayette bulundu.

Çocuk İzlem Merkezi’nde alınan ifadesinde yaşadığı cinsel istismarı anlatan çocuk, kendisini dayısının cinsel temasa zorladığını vurgulayarak, aynı şeyleri kız kardeşine de yaptırdığını söyledi.

ŞÜPHELİNİN İFADESİ ALINACAK

Söz konusu şikayet üzerine Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı Talimat Bürosu’na yazılan yazıda, Elazığ’da bulunan mağdurlardan 5 yaşındaki E.H.Ç.’nin çocuk izlem merkezinde ifadesinin alınması, şüpheli ile birlikte ikamet ettiğinden sağlık ve psikolojik durumunun değerlendirilmesi, yurda yerleştirilmesi konusunda rehber psikolog görüşünün alınması, mağdurun annesi Y.Ç.’nin de bilgi sahibi sıfatıyla ifadesinin alınması talep edildi.

Ayrıca mağdur çocuk E.H.Ç. ile anne Y.Ç.’nin ifadesinin alınmasının ardından 20 yaşındaki şüpheli R.Ö.’nün SEGBİS üzerinden ifadesinin alınması için gerekli işlemlerin yapılması istendi.

Kaynak: ANKA