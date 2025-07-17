Başkentteki Yangın Faciasında Dehşete Düşüren Detay: 'Hayata Değer' Sözüyle 20 Milyona Satıldı, 3 Can Aldı

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Ankara'nın Çankaya ilçesi Yaşamkent Mahallesi'nde 12 Temmuz Cumartesi gecesi saat 22.00 sıralarında çıkan yangında, Muharrem Çetinkaya (63), Hüsniye Çelik Şahin (33) ve henüz 3,5 aylık bebek Aras Şahin'in hayatını kaybettiği binanın geçmişte "Hayata Değer" sloganıyla tanıtıldığı, daire fiyatlarının da 13 ila 20 milyon TL arasında değiştiği ortaya çıktı. Yaşanan facia sonrası gözler hem müteahhit firmaya hem de yapı denetim süreçlerine çevrildi.

'BİZ DE KORKUYORUZ'

Yangın sırasında karşı blokta bulunan Sıla Bensugül, "O gece buradaydım. Bildiğiniz can pazarıydı, insanlar ‘Bizi de kurtarın' diye bağırıyordu. Çok kötü bir görüntü vardı. Ne yapacağımızı bilemedik, şoktaydık. Güvenliğimizi kaybettik. Bir anne ve bir bebeği kaybettik. Kaybımız az gibi görünse de üzüntümüz çok büyük. Şimdi biz de korkuyoruz çünkü bizim binada da yangın alarmlarının çalışmadığını biliyorum. Aynı sorun bizde de olabilir diye endişeliyiz" diye konuştu.

3 TUTUKLAMA

Yangının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, olay yerinde yapılan inceleme ve bilirkişi raporları doğrultusunda, aralarında yapı müteahhitleri, yapı denetim şefi, şantiye yetkilisi ve kooperatif yöneticisinin de bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerden müteahhitler B.Ş. ve K.D. ile şantiye şefi İ.K. tutuklanırken, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler hakkında ise işlemler devam ediyor.

Kaynak: İHA