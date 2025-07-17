Kayseri’de Binden Fazla Sürücüye Egzoz ve Müzik Cezası

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’nce huzuru bozan araçlara yönelik yapılan çalışmalarda bin 898 araca ceza yazıldı.Edinilen bilgiye göre İl Emniyet...

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Kayseri’de Binden Fazla Sürücüye Egzoz ve Müzik Cezası
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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’nce huzuru bozan araçlara yönelik yapılan çalışmalarda bin 898 araca ceza yazıldı.

YÜKSEK SES, EGZOZ...

Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde abartı egzoz, drift, makas atma yüksek ses müzik gibi kamu huzurunu bozan araçlara yönelik 10-16 Temmuz tarihleri arasında çalışma yapıldı.

Yapılan çalışmalar neticesinde; 89 araç/sürücüye alkollü araç kullanmak, 350 araç/sürücüye sürücü belgesiz /geçersiz araç kullanmak, 213 araç/sürücüye kırmızı ışık ihlali, 583 araç/sürücüye cep telefonu, 19 araç/sürücüye abartı egzoz araç kullanmak, 12 araç/sürücüye drift yapmak, 51 araç/sürücüye makas atma, 470 araç/sürücüye yüksek sesle müzik dinlemek, 16 araç/sürücüye ışık donanımı ve 95 araç/sürücüye modifiyeli araç maddelerinden işlem yapıldı.


Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’nce yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozacak şekilde saygısızca araç kullanarak trafiği tehlikeye düşüren, drift atan çevreye rahatsızlık veren araç ve sürücülerle mücadelemiz devam etmektedir" denildi.

Kaynak: İHA

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