Kağıthane'de Balkon Çöktü, Bina Tahliye Edildi

Kağıthane'de dairelerinden birinin balkonu çöken 4 katlı bina tedbir amaçlı tahliye edildi.

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Kağıthane'de Balkon Çöktü, Bina Tahliye Edildi
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Çağlayan Mahallesi Levent Sokak'taki 4 katlı apartmanın en üst katındaki dairenin balkonu henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Yaralananın olmadığı olayda bina tedbir amaçlı tahliye edilirken, ekiplerin incelemeleri sürüyor.

Bu arada, balkonun çökme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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