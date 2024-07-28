Başkentte Yol Çalışması Kazaya Neden Oldu! Otomobil Alev Alev Yandı

Ankara’da yol çalışması nedeniyle bölünen yolda kaza meydana geldi. Kazada otomobil kullanılamaz hale gelirken, sürücü son anda kurtuldu.

Başkentte Yol Çalışması Kazaya Neden Oldu! Otomobil Alev Alev Yandı

Ankara’da Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Göksu mevkiinde yol çalışması nedeniyle bölünen yolda bir otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarptı.

SÜRÜCÜ KIL PAYI KURTULDU

Otomobil yoldan çıkarak yol çalışmasının bulunduğu alana sürüklendi. Kaza yapan otomobil alev almaya başladı. Sürücü, son anda alev topuna dönen araçtan dışarı çıkmayı başardığı öğrenildi.

Otomobilin alev alev yandığı anlar ise vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

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