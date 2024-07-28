Esenyurt'ta Kabus Gibi Kaza! Yolu Karıştırınca Dereye Uçtu

İstanbul Esenyurt'ta bir sürücü, yolu karıştırınca dereye uçtu. Takla atan araç içinde sıkışan Abdullatif K. ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

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Esenyurt'ta Kabus Gibi Kaza! Yolu Karıştırınca Dereye Uçtu

Esenyurt Güzelyurt Mahallesi'nde saat 11.00 sıralarında feci kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Abdullatif K. isimli sürücü, cadde üzerinde seyir halindeyken Haramidere'ye inen beton yola girdi. Caddenin devamı sandığı yoldan dereye uçan araç takla atarak kullanılamaz hale geldi.

SÜRÜCÜ YARALANDI

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Araç içinde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, olay yerindeki ilk müdahalenin hastaneye kaldırıldı.

Sürücü Abdüllatif K.'nın ise kazada hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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