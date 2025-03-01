Başkent’te Korkutan Görüntüler, Dumanlar Gökyüzünü Sardı

Ankara'nın Akyurt ilçesindeki bir yatak fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

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Büğdüz Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi'ndeki bir yatak fabrikasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Başkent’te Korkutan Görüntüler, Dumanlar Gökyüzünü Sardı - Resim : 1

İhbar üzerine olay yerine gelen Akyurt İstasyonundaki itfaiye ekipleri, kısa sürede büyüyen yangına ilk müdahaleyi yaparken, Kuzey Ankara, Çubuk ve Bağlum istasyonlarından takviye olarak tankerler sevk edildi.

Merkez İstasyonundan ise olay yerine köpük kulesi ve arazöz aracı yönlendirildi. Fabrikada çalışanların tahliye edildiği belirtilirken, ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Başkent’te Korkutan Görüntüler, Dumanlar Gökyüzünü Sardı - Resim : 2

Kaynak: İHA

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