Başakşehir'de Pazarda Silahlı Kavga

Başakşehir'de pazar yerinde yer işgali nedeniyle 2 esnaf arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada 1 kişi yaralanırken, şüpheli olay yerinden kaçtı.

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Başakşehir'de Pazarda Silahlı Kavga

Olay, Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi'ndeki bir pazar yerinde meydana geldi. İddiaya göre, iki pazarcı arasında yer işgali nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede silahlı kavgaya dönüşen olayda Y.G. tartıştığı E.G.'yi sırtından silahla vurarak yaraladı.

Başakşehir'de Pazarda Silahlı Kavga - Resim : 1
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı E.G. olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü. Polis pazar yerinde geniş çaplı önlem alırken, şüpheli Y.G.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

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