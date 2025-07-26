Bartın'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Kişi Tutuklandı

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Bartın'ın Amasra ilçesindeki bir adrese İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda bir miktar bonzai uyuşturucu maddesi ve uyuşturucu içiminde kullanılan aparatlar ele geçirilirken, T.Ç. isimli şahıs gözaltına alındı.

Uyuşturucu ticareti iddiasıyla yakalanan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından Amasra Adliyesi'ne sevk edildi.

Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan T.Ç., Bartın Cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA