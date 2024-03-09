İşçi servisleri kaza yaptı: 1 ölü, 15 yaralı

Bartın Kurtköy mevkisinde peş peşe Organize Sanayi Bölgesine seyir halinde olan Necmi Gökalp yönetimindeki minibüsle, Erol Arslan yönetimindeki minibüs çarpıştı. Çarpışmanın ardından her iki araç da savrularak devrildi.

Feci kazada servis sürücüsü olduğu öğrenilen bir kişi hayatını kaybederken, ilk belirlemelere göre araçlarda bulunan 15 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından yol ulaşıma kapanırken, olay yerinde geniş güvenlik tedbirleri alındı.

Kaynak: İHA