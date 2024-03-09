91.8 milyar liralık bütçesi olan Diyanet, vatandaştan para istedi

Ramazan ayı temasını “Ramazan ve Ahiret Bilinci” olarak açıklayan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş “İslam coğrafyasında yaşanan zulüm ve trajedilere son verme sorumluluğu Müslümanların omuzlarındadır” dedi ve ihtiyaç sahiplerine yardım için Ramazan ayı boyunca “FİTRE” veya “FİDYE” yazıp 2177’ye SMS göndererek bağış yapılmasını istedi. Her bir SMS ücreti 130 lira olacak.

Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı’nın “Türkiye İçin İyilik Vakti, Beklenen Sensin, Kardeşliğimiz Zekatla Bereketlensin, Kardeşine Zekat Ol” temasıyla çeşitli projeler ürettiğini de belirterek, 81 il ve tüm ilçelerde, 74 ülke 350 bölgede Ramazan’ın manevi iklimini yaşatacaklarını söyledi.

FİTRE BEDELİ 130 TL

Sözcü’den Deniz Ayhan’ın haberine göre; alışveriş ve yardım kartları, iftar, kumanya ve gıda paketleriyle 2 milyon ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedeflediklerini belirterek şöyle dedi:

Başta ülkemizin deprem bölgeleri olmak üzere mağdur kardeşlerimize ulaşmak ve dünyanın pek çok yerinde bir dilim ekmeğe, bir bardak suya muhtaç olan insanlar için birlikte hareket edeceğiz. Ramazan boyunca ‘Hediyem Kur’an Olsun’ kampanyası kapsamında 6 dilde basılan 56 bin 500 Kur’an-ı Kerim’i, 27 ülkede Müslüman kardeşlerimize ulaştıracağız. İhtiyaç sahiplerine yardım etmek isteyen vatandaşlarımız da, Ramazan ayı boyunca zekat, fitre, fidye, alışveriş kartı, gıda paketi, hijyen paketi, temizlik paketi, iftar-sahur ve bayramlık bağışlarını “www.tdv.org” ve “bagis.tdv.org” adreslerinden yapıp, Müftülükler, TDV şubeleri veya anlaşmalı bankalardan da ulaştırabilirler. Bağışçılar, tüm GSM operatörlerine bağlı faturalı ve faturasız hatlardan “FİTRE” veya “FİDYE” yazıp 2177’ye SMS göndererek de bağış yapabilirler. Bir SMS ücreti, fitre veya fidye bedeli olan 130 liradır.