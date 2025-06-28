Balya Yüklü Römork Alev Aldı

Edirne'de balya yüklü römork bir anda alev aldı. Tarım arazilerine sıçrayan yangın, herkesi korkuttu. Ekipler ve köylüler, alevleri söndürmek için seferber oldu. Yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Balya Yüklü Römork Alev Aldı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Edirne’nin Lalapaşa ilçesine bağlı Hanlıyenice köyü yakınlarında, balya yüklü bir römork aniden alev aldı. Alevler kısa sürede büyüyerek çevredeki tarım arazilerine sıçradı.

Vatandaşların ihbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, Lalapaşa ve Süloğlu belediyelerine ait itfaiye ekipleri ile su tankerleri yönlendirildi. Yangına müdahale edilirken, köylüler de anız bulunan arazilerini sürerek alevlerin büyümesine engel olmaya çalıştı. Yangın, hızlı müdahalenin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kaynak: İHA

Etiketler
Yangın Edirne
27 Haziran 2025’te Şans Hangi Burçtan Yana? 27 Haziran 2025’te Şans Hangi Burçtan Yana?
Trabzon'da Kahreden Olay! 15 Yaşındaki Çocuk Boğuldu Trabzon'da Kahreden Olay! 15 Yaşındaki Çocuk Boğuldu
Sivas’ta Zehir Tacirleri Yakalandı Sivas’ta Zehir Tacirleri Yakalandı
28 Haziran 2025 Burç Yorumları: Duygularla Mantığın Savaşı Başlıyor 28 Haziran 2025 Burç Yorumları: Duygularla Mantığın Savaşı Başlıyor
ÇOK OKUNANLAR
Ünlü Pirinç Markasının İçinden Çıktı: Herkes Pilavı Onunla Yapıyordu Ünlü Pirinç Markasının İçinden Çıktı: Herkes Pilavı Onunla Yapıyordu
TasteAtlas Dünyanın En İyi 100 Dondurmacısını Açıkladı: Türkiye'den Listeye 2 Dondurmacı Girebildi Dünyanın En İyi 100 Dondurmacısı Belli Oldu
5 Saat Kaynıyor, Kor Ateşte Bekliyor: 2 Kişi Başında Bekliyor, Kilosu 400 TL'ye Gramla Satılıyor 5 Saat Kaynıyor, Kor Ateşte Bekliyor: 2 Kişi Başında Bekliyor, Kilosu 400 TL'ye Gramla Satılıyor
İzin Alıp Başladılar, Ailecek Zengin Oldular: Evlerinden Çıkmadan, Paraya Para Demiyorlar İzin Alıp Başladılar, Ailecek Zengin Oldular: Evlerinden Çıkmadan, Paraya Para Demiyorlar
ATM'lerde Yeni Dönem: Para Çekme Limiti Artık Değişti ATM'lerde Yeni Dönem: Para Çekme Limiti Artık Değişti