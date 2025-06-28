Balya Yüklü Römork Alev Aldı

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Edirne’nin Lalapaşa ilçesine bağlı Hanlıyenice köyü yakınlarında, balya yüklü bir römork aniden alev aldı. Alevler kısa sürede büyüyerek çevredeki tarım arazilerine sıçradı.

Vatandaşların ihbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, Lalapaşa ve Süloğlu belediyelerine ait itfaiye ekipleri ile su tankerleri yönlendirildi. Yangına müdahale edilirken, köylüler de anız bulunan arazilerini sürerek alevlerin büyümesine engel olmaya çalıştı. Yangın, hızlı müdahalenin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kaynak: İHA