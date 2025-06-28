Trabzon'da Kahreden Olay! 15 Yaşındaki Çocuk Boğuldu

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Trabzon'un Sürmene ilçesine bağlı Soğuksu Mahallesi'ndeki balıkçı barınağında trajik bir olay meydana geldi. 15 yaşındaki Muhammet Efe Kol, kuzenleriyle birlikte serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra denizde çırpınmaya başlayan Kol, gözden kayboldu.

Durumun ihbar edilmesiyle olay yerine Sahil Güvenlik ve deniz polisi yönlendirildi. Yapılan arama çalışmaları sonucu Muhammet Efe Kol'a ulaşıldı. Ekiplerin denizden çıkarttığı çocuk, ambulansla Sürmene Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Kol, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA