Sivas’ta Zehir Tacirleri Yakalandı

Sivas’ta emniyet ekiplerinin çalışması neticesinde 1 kilo 558,84 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Sivas’ta Zehir Tacirleri Yakalandı
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Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı ve Şarkışla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Şarkışla Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ortak bir çalışma gerçekleştirdi.

Şarkışla ilçe girişinde durdurulan iki otomobil içerisinde bulunan 8 şahıs ve Sivas il merkezinde durdurulan yolcu otobüsündeki 1 şahıs yapılan operasyonlarda yakalandı. Yakalanan şahısların üzerlerinde ve araçlarında yapılan adli aramada; 1 kilo 558,84 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili 9 şahıs hakkında Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti ve Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Alma Kabul Etme veya Bulundurma suçlarından işlem yapılarak adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA

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