Meşaleli ‘Kız İsteme’ Gösterileri Büyüyor’ Konya ‘Yanmıştı’ Şimdi Sıra Balıkesir’de

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Son zamanlarda Türkiye'nin dört bir yanında geleneksel kız isteme merasimleri, alışılmışın dışına çıkarak görsel şova dönüşmeye başladı. Özellikle genç çiftlerin sosyal medyada paylaşmak amacıyla tercih ettiği meşaleli yürüyüşler moda olmaya başladı.

Geçtiğimiz günlerde Konya’da 21 yaşındaki esnaf M.E.Ö’nün 23 Haziran Pazartesi gününe ait kız paylaştığı kız isteme görüntüleri sosyal medyada gündem olmuştu. Konya’nın Selçuklu ilçesinde düzenlenen tören sırasında kalabalık bir grup, meşalelerle yolu trafiğe kapatarak gelin adayının evine kadar yürüdü. O anlar cep telefonlarıyla kayda alınırken, görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.

GÖRÜNTÜLER SONRASI EMNİYET HAREKETE GEÇTİ

Görüntüler sonrası Konya İl Emniyet Müdürlüğü’ne çok sayıda şikayet ve ihbar yapıldı. Gelen tepkiler üzerine harekete geçen ekipler, damat adayı Özarpa’yı gözaltına aldı. Yapılan incelemeler sonucunda, iki kişiye toplam 15 bin 163 TL para cezası kesildi. Ayrıca, bu kişilerin ehliyetlerine 60 ceza puanı işlendi. Özarpa, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

ADRES BU KEZ BALIKESİR

Konya’daki olay gündemdeki yerini korurken, benzer bir kız isteme gösterisi bu kez Balıkesir'de yaşandı. Kalabalık bir grup, yine ellerinde meşalelerle sokakta yürüyerek gelin adayının evine ulaştı. Olayın görüntüleri sosyal medyada paylaşılırken, gelin adayı da dikkat çeken bir not düştü: "Senin için dünyayı yakarım demişti, dünyayı olmasa da mahalleyi yakmışlığı var."