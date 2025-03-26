Balkondan Düşen Bankacıdan Acı Haber
Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde, 4 katlı binanın son katındaki balkondan düşen 40 yaşındaki banka çalışanı Asım Ünal hayatını kaybetti.
Olay, sabah saat 05.00 sıralarında Yahyalı ilçesi Seydilli Mahallesi’nde meydana geldi. Dengesini kaybederek balkondan düşen Ünal’ı görenler durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ünal’ın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Cenazesi otopsi için morga kaldırılan bankacı Asım Ünal’ın ölümüyle ilgili polis inceleme başlattı.
Kaynak: DHA