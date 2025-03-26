Akılalmaz Keşif, Sadece 3 Parmağı Var

Moğolistan’ın Gobi Çölü'nde su boru hattı inşaatı sırasında inanılmaz bir keşif yaşandı. Kanadalı araştırmacılar, milyonlarca yıl önce yaşamış üç parmaklı Terizinozor grubuna ait bir fosil keşfetti.

Keşfedilen fosillerin dinozorların evrimsel sürecine dair önemli ipuçlarına işaret ettiği belirtilirken, bilim insanları fosillere 'duonychus tsogtbaatari' adını verdi.

Kaynak: DHA