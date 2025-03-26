Makine Arızası Yapan Gemi, Yedeklenerek Boğazı Geçti

İsrail'den İstanbul'daki Ambarlı Limanı'na doğru yola çıkan 100 metre uzunluğundaki Belize bayraklı 'Greta' isimli konteyner gemisi, 20 Mart’ta Çanakkale Boğazı’nda Yeniköy açıklarında makine arızası yaşadı.

Akıntı ile sürüklenmeye başlayan geminin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne iletti. İhbar üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-18', bölgeye yönlendirildi. Boğazdan geçiş yapan diğer gemilere de arızayla ilgili bilgi verildi. Arızalanan gemi, römorkör eşliğinde Karanlık Liman bölgesine götürülüp, demir attı.

GEMİ YEDEKLENEREK ÇEKİLDİ

Burada 6 gündür demirli halde bekleyen gemi, bugün sabah saatlerinde 'Kurtarma-20' römorkuna yedeklenerek boğazdan geçirildi. Gemiye, boğazı geçişi sırasında 'Kurtarma-10' ve 'Kurtarma-13' römorkörleri de eşlik etti. Geminin Ambarlı Limanı'na götürüldüğü belirtildi.

Kaynak: DHA