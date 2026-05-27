Balkonda Mangal Keyfi Faciayla Bitti

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir apartmanın balkonunda mangal hazırlığı sırasında patlayan tüp yangına neden oldu. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın diğer katlara sıçramadan döndürüldü.

Olay, Sarıana Mahallesi 16. Sokak’ta bulunan 4 katlı bir binanda meydana geldi.

TÜP BOMBA GİBİ PATLADI

Edinilen bilgiye göre, apartmanın ikinci katındaki balkonda mangal yapılmak istenirken tüp patladı. Patlamanın ardından yangın çıkarken, bazı evlerin camları da kırıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YANGIN YAYILMADAN SÖNDÜRÜLDÜ

Hızla olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri de çevrede güvenlik tedbiri aldı. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu yangın diğer katlara sıçramadan söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralananın olmaması teselli kaynağı olurken, dairede büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Patlama
