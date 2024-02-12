Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
Balıkesir'in Edremit ilçesinde yolcu otobüsü devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.
Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından otobüsten çıkarılan yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan 19'unun ayakta tedavi edildiği, otomobildeki kişilerin ise kazadan yara almadan kurtulduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
Kaynak: AA