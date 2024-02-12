Saplantılı olduğu komşusunu ölümle tehdit eden şahıs gözaltına alındı

Ankara’da saplantılı olduğu kadın komşusunu öldürmekle tehdit eden erkek, gözaltına alındı.

Saplantılı olduğu komşusunu ölümle tehdit eden şahıs gözaltına alındı

Ankara’da saplantılı olduğu kadın komşusunu sürekli ölüm tehditleri ve hakaretlerle rahatsız eden şahıs gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden bir kadını öldüreceğine dair paylaşımda bulunan şahsın kimliğini ve adresini tespit ederek yakaladı. Gözaltına alınan M.K. isimli şahsın, paylaşımında kastettiği kadının ise M.P.Ö. olduğu öğrenildi.

M.P.Ö.’nün emniyetteki ifadesinde, M.K.’nin kendisine uzun süredir saplantılı olduğunu, takip edilerek tehdit ve hakaretlere uğradığını söylediği öğrenildi. Gözaltına alınan M.K. hakkında adli işlemlere başlanırken, mağdur kadın koruma altına alındı.

Kaynak: İHA

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