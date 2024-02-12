Depremlerin ardından toplanan yardımlar AKP'li belediyenin otoparkından çıktı! Isıtıcılar, yatak, kıyafet...

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerin ardından resmi verilere göre 50 bini aşkın yurttaş hayatını kaybederken, yüzbinlerce yurttaş da evini kaybetti.

Depremin ardından tüm yurtta yardım seferberliği başlatılırken, yardım toplayan kurumların arasında belediyeler de yer aldı. AKP'li Üsküdar Belediyesi de Bulgurlu'daki Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi'nin yardım toplama merkezi olduğunu duyurmuştu.

Birgün’den İsmail Arı’nın haberine göre, depremlerin ardından bir yıl geçmesine rağmen halktan toplanan kıyafetlerin, oyuncakların, ayakkabıların, yatak ve ısıtıcıların spor salonunun kapalı otoparkında tutulduğu ortaya çıktı.

'KONUYU ARAŞTIRIP DÖNECEĞİM'

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ise deprem bölgesine büyük yardımlar yaptıklarını belirterek konuyu araştırıp bilgi vereceğini söyledi.

Belediye yetkilileri ise deprem yardımlarının neden spor salonunun otoparkında tutulduğuna dair bir açıklama yapmadı.