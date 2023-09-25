Balıkesir'de kanyondan düşen kişiyi itfaiye kurtardı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde kanyondan düşerek yaralanan bir kişiyi itfaiye düştüğü yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

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Balıkesir'de kanyondan düşen kişiyi itfaiye kurtardı

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir’in Edremit ilçesi Şahinderesi kanyonunda dengesini kaybederek yüksekten düşen S.Ç.’nin kolu kırıldı ve diz kapağı çıktı.

Yaralanan S.Ç. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit itfaiye Grup Amirliği arama kurtarma timi tarafından düştüğü alandan çıkartılarak 112 sağlık ekiplerine teslim edildi.

S.Ç. Edremit Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

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