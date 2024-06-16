Balıkesir'de hayvana eziyet! Arabanın altında yatan köpeği sürükleyip tekmeler savurdu

Balıkesir'in İvrindi ilçesine bağlı Evciler köyünde bir kişi, köpeğe şiddet uyguladı.

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Balıkesir'de hayvana eziyet! Arabanın altında yatan köpeği sürükleyip tekmeler savurdu

Balıkesir'in İvrindi ilçesine bağlı Evciler köyünde yaşanan olayda köyde yaşayan İ.S. isimli şahıs bir arabanın altında yatan köpeği arabanın altından sürükleyerek çıkardı. Ardından köpeğe tekmeler savuran İ.S.'ye köyde yaşayan vatandaşlar tepki gösterdi.

'Köpek benim siz neden mama veriyorsunuz?' diyerek bağıran İ.S., daha sonra motoruna binerek olay yerinden uzaklaştı.

Köpeğe uygulanan şiddet kameralara yansıdı.

Kaynak: İHA

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