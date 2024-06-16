Kayalıklarda fotoğraf faciası! Denize düşen kızını kurtarmak isteyen baba hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, kayalıklarda fotoğraf çektirmek isteyen genç kız denize düştü. Kızını kurtarmak için denize atlayan baba hayatını kaybetti.

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Kayalıklarda fotoğraf faciası! Denize düşen kızını kurtarmak isteyen baba hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Babalı Sahili'nde ailesi ile birlikte yazlıklarına gelen Havvanur Yavuz, kayalıklarda fotoğraf çektirmek istedi. Ayakları kayan genç kız, denize düşerken, babası Mehmet ile abisi Ömer Yavuz peşinden atladı. Denizin dalgalı olması sebebiyle çırpınan kız, babası ve abisi denizden çıkamadı.

Durumu fark edenler 112 Acil Çağrı merkezine haber vererek yardım etti. İhbar üzerine dalgıçlar, sağlık ve jandarma ekipleri bölgeye intikal etti. Genç kız, abisi ve babası denizden çıkarıldı. Uzun süre kalp masajı yapılan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Baba Mehmet Yavuz'un yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Kızın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

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