Balıkesir’de Damat Baldızı ve Kayınvalidesini Öldürdü

Balıkesir’in Edremit ilçesinde M.Ö. isimli şahıs boşanma aşamasındaki eşiyle barışmak gittiği kayınpederinin evinde dehşet yaşattı. M.Ö. tartışma sonrası çıkan tartışmada kayınvalidesi ve baldızını bıçaklayarak öldürdü, eşi ve kayınpederini ise yaraladı.

Balıkesir’de Damat Baldızı ve Kayınvalidesini Öldürdü

Balıkesir'in Edremit ilçesinde M.Ö., ayrılmak üzere olduğu eşi ile barışmak için Kızılkeçili Mahallesi Fazıl Bey Caddesi'ndeki eve geldi. M.Ö., eşi Nezihe Nurçin Ö., kayınpederi Ali Rıza Kaya, kayınvalidesi Sevim Kaya ve baldızı Gülçin Kaya ile konuşmaya başladı. Çıkan tartışmada M.Ö., bıçakla aileye saldırdı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Saldırıda Gülçin Kaya aldığı bıçak darbeleriyle olay yerinde, kayınvalide Sevim Kaya ise kaldırıldığı Körfez Hastanesinde hayatını kaybetti. Aldığı bıçak darbeleri ile ağır yaralanan Nezihe Nurçin Ö. Körfez Hastanesi’nde ameliyata alınırken, Ali Rıza Kaya ise elinden aldığı bıçak darbeleri ile yaralandı. Katil zanlısı M.Ö., olayın ardından jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Edremit Cumhuriyet Savcılığı, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

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Kaynak: İHA

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