Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in BM Üssüne Saldırısına Tepki

İsrail tankları Birleşmiş Milletler (BM) üssüne girerek 15 BM Barış Gücü askerini yaraladı. Dünya çapında tepki alan İsrail'e bir tepki de Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “BM Güvenlik Konseyi’nin her bir üyesi, bizzat görevlendirdikleri BM güçlerine karşı İsrail’in saldırılarına engel olmakla yükümlüdürler” denildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in BM Üssüne Saldırısına Tepki

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Lübnan’daki Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL), bölgenin güvenliğine katkıda bulunmak amacıyla görevlendirilmiştir. İsrail’in savaşı bölgeye yayma saikiyle hareket ettiği dikkate alındığında, UNIFIL’in rolü daha da fazla önem arz etmektedir. İsrail’in UNIFIL’e düzenli olarak saldırması, Netanyahu hükümetinin Lübnan’a yönelik işgal politikası izlediğinin ve her koşulda silah kullanmaya hazır olduğunun bir delilidir. BM Güvenlik Konseyi’nin her bir üyesi, bizzat görevlendirdikleri BM güçlerine karşı İsrail’in saldırılarına engel olmakla yükümlüdürler. Tüm devletleri, İsrail’e ve İsrail’i silahlandıran ülkelere karşı ortak bir tutum takınmaya çağırıyoruz” ifadeleri yer aldı.

İsrail Tankları BM Üssüne Girdi! 15 Asker Yaralandıİsrail Tankları BM Üssüne Girdi! 15 Asker YaralandıDünya

Kaynak: İHA

Etiketler
Dışişleri Bakanlığı İsrail Birleşmiş Milletler
Havalimanı Tuvaletinde Yeni Doğmuş Bebek Bulundu Havalimanı Tuvaletinde Yeni Doğmuş Bebek Bulundu
Sosyal Medyaya Fikir Sorup Yorumları Kapattı! Sinan Akçıl'dan Sigara Hesabı Savunma Sinan Akçıl'dan Sigara Hesabı Savunma
Kimse Böyle Tüketildiğini Bilmiyor! Meğer 1 Kaşığı Kolesterolü Düşürmeye Yetiyormuş Kimse Böyle Tüketildiğini Bilmiyor! Meğer 1 Kaşığı Kolesterolü Düşürmeye Yetiyormuş
Dünyanın En Pahalı Ordusu Belli Oldu: Türkiye'nin Sıralaması Şaşırttı Dünyanın En Pahalı Ordusu Belli Oldu: Türkiye'nin Sıralaması Şaşırttı