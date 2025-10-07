Balıkesir Dursunbey’de Traktör Devrildi: 24 yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Edinilen bilgilere göre, Hopanlar kırsal mahallesinde tarlasına gitmek için yola çıkan Mustafa Çiçek, direksiyon hakimiyetini kaybederek traktörün devrilmesine neden oldu. Devrilen traktörün altında kalan genç adam olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu Çiçek’in cansız bedeni traktörün altından çıkarıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İHA