Balıkesir Dursunbey’de Traktör Devrildi: 24 yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 24 yaşındaki Mustafa Çiçek yaşamını yitirdi.

Balıkesir Dursunbey’de Traktör Devrildi: 24 yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Edinilen bilgilere göre, Hopanlar kırsal mahallesinde tarlasına gitmek için yola çıkan Mustafa Çiçek, direksiyon hakimiyetini kaybederek traktörün devrilmesine neden oldu. Devrilen traktörün altında kalan genç adam olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu Çiçek’in cansız bedeni traktörün altından çıkarıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İHA

Kademeli Emeklilik Meclis Gündeminde! İsa Karakaş İlk Kez Açıkladı: Memur ve Memur Emeklisine Müjde, Tarih Verdi Kademeli Emeklilik İçin Tarih Verdi
Atatürk Rozeti Takmayan Teğmene Tepki Göstermişti: İhraç Edilen Teğmenden Tehdit İddiası Atatürk Rozeti Takmayan Teğmene Tepki Göstermişti: İhraç Edilen Teğmenden Tehdit İddiası
15 Otomobilin Lastiklerini Tek Tek Patlattı 15 Otomobilin Lastiklerini Tek Tek Patlattı
Erman Toroğlu Icardi’nin Yaptıklarına Daha Fazla Dayanamadı! Canlı Yayında Açtı Ağzını Yumdu Gözünü: Yediği Tabağa Tükürüyor Ateş Püskürdü! Yediği Tabağa Tükürüyor
ÇOK OKUNANLAR
Eski AKP Milletvekili Hüseyin Kocabıyık Gözaltına Alındı Eski AKP Milletvekili Hüseyin Kocabıyık Gözaltına Alındı
Milyonları İlgilendiren Emsal Karar: O Paralar Faiziyle Birlikte Geri Ödenecek Milyonları İlgilendiren Emsal Karar: O Paralar Faiziyle Birlikte Geri Ödenecek
Katliam Gibi Kaza! İşçileri Taşıyan Minibüs Şarampole Yuvarlandı: 5 Ölü, 14 Yaralı İşçileri Taşıyan Minibüs Şarampole Yuvarlandı! Ölü ve Yaralılar Var
Kahramanmaraş Depremini Bilmişti! Prof. Dr. Osman Bektaş’tan Marmara İçin Korkutan Uyarı: En Kötüsüne Hazır Olun Marmara Depremi İçin Korkutan Uyarı
Trafik Cezalarında Yeni Dönem! Araba Kullanan Herkes İçin Geçerli! Bunu Yapan Sürücünün Ehliyeti Alınacak Trafik Cezalarında Yeni Dönem! Bunu Yapan Sürücünün Ehliyeti Alınacak