Bakanlıktan 'Selin Ciğerci' açıklaması: Suç duyurusunda bulunduk

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci'nin evlat edindiği iddiasına ilişkin haberleri yalanladı.

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Bakanlıktan 'Selin Ciğerci' açıklaması: Suç duyurusunda bulunduk

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci'nin evlat edindiği iddiasına ilişkin haberleri ve paylaşımları yalanlayarak, Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, basında ve sosyal medyada Selin Ciğerci'nin evlat edindiğine ilişkin haberler ve paylaşımlar yer aldığını belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Haberde ismi geçen Selin Ciğerci ve eski eşi Gökhan Çıra tarafından Bakanlığımıza evlat edinme konusunda resmi herhangi bir başvuru yapılmamıştır. Cumhuriyet Başsavcılığına, habere konu iddiaların araştırılması, olayın tarafı olabilecek ilgililer hakkında adli soruşturma ve çocukla ilgili sosyal inceleme yapılması adına gerekli tüm tedbirlerin alınması için başvuruda bulunulmuştur." 

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