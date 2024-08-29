Bakanlık Onayladı, Taksiciler Odası Başkanı Beğenmedi: 'Sorun Böyle Çözülmez'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin taksiler için hazırladığı yeni planın tüm paydaşlar tarafından kabul edildiği bildirilirken, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, bakanlığın da onay verdiği planı da beğenmedi.

İBB’nin "Uygulama tabanlı taksi sistemi"yle taksiler, yalnızca elektronik ulaşım ve yönetim lisansı almış uygulamalar üzerinden çalışacak. 18 bin 365 olan taksi sayısı ise 31 bin 815'e yükseltilmesi öngörülüyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında İBB'nin yeni önerisine onay vereceklerini açıklamıştı.

TGRT Haber’de yer alan habere göre, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, kabul edilmesi beklenen teklife ilişkin yaptığı açıklamada, olumsuzluklara da dikkat çekti.

Aksu açıklamasında, teklifin tüm paydaşlarca kabul edildiğini söylediği ancak sorunun çözülemeyeceğini savunduğu açıklamasında şunları kaydetti:

'BU SORUN BÖYLE ÇÖZÜLMEZ'

Biz taksi sayısının artışına karşı değiliz. Ekrem Bey'in attığı tweet, sayın bakanımızın attığı tweet doğru. Paydaşlarla beraber bir uzlaşı var. Paydaşlardan biri de biziz. Yarın saat 10'da İstanbul'da 2500 tane taksi sayısının artışı gerçekleşecek. Bir konu hariç uzlaşı sağlandı.

İstanbul'da taksi sayısını ne kadar artırırsanız artırın bir çözüm değil. Trafik sabah ve akşam saatlerinde yüzde 94 artarken biz bir yolcuyu 15 dakikalık bir zaman diliminde yakın mesafeye götürürken şimdi 1,5 saatte götürebiliyorsak taksi sayısının artışıyla bu sorunu çözemezsiniz. Ama hem belediyenin hem bakanlığın böyle bir çözüm önerisi oldu. Biz de dedik ki bunu bir denemiş olalım. Biz biliyoruz ki bu sorun böyle çözülemeyecek. Trafik sorunu çözülmeden çözülmez."