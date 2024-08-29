İmam Hatip Müdürü, Kadın Öğretmene Dosyayla Saldırdı: Savcı 'Silah' Saydı

AKP'ye destek açıklaması yapan ve 'cihat' çağrısında bulunan Bülbülzade Vakfı’nın yöneticisi İbrahim Kutlu Özmantar’ın, bir kadın öğretmene saldırdığı için yargılandığı ortaya çıktı.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre; olay Mehmet Hayri Akınal Kız İmam Hatip Lisesi’nde 14 Haziran 2022 tarihinde meydana geldi. 53 yaşındaki okul müdürü İbrahim Kutlu Özmantar, aynı okulda Kur'an-ı Kerim öğretmeni olarak görev yapan 43 yaşındaki H.Ö. isimli kadına saldırdı.

DOSYAYI FIRLATIP BAŞINA VURDU

H.Ö. ifadesinde, “Okul müdürü İbrahim Kutlu Özmantar ile rehberlik dosyası ile alakalı tartıştıklarını, Özmantar’ın dosyayı alarak kendisine fırlatıp başına vurduğunu” söyleyerek şikâyetçi oldu.

DOSYA SİLAH SAYILDI

Özmantar ise 'H.Ö.’nün getirdiği dosyada eksiklik gördüğünü ve H.Ö. dosyayı almadığı için de fırlattığını' iddia etti. Doktor raporunda, H.Ö.’nün basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek şekilde yaralandığı ifade edildi.

Tanık beyanları, kamera görüntüleri ve doktor raporu da H.Ö.’nün ifadesini doğruladı.

SAVCININ TALEBİYLE DAVA AÇILDI

Savcı, 17 Aralık 2022’de Özmantar hakkında “Makam odasında kendi altında çalışan H.Ö.’ye karşı silahtan sayılabilecek dosyayı fırlatarak kasten yaraladığı ve kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle yaralama suçunu işlediği” gerekçesiyle kamu davası açılmasını talep etti.

Ardından savcının ceza talebiyle Özmantar hakkında dava açıldı.