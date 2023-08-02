Bakanlık koruma altındaki çocukların tarikat kampına gönderilmesini savundu: Protokol var

İstanbul'da devlet korumasındaki çocukların, refakatçisi olmadan Nur Cemaati'ne bağlı bir derneğin kampına gönderildiği, söz konusu derneğin denetlenmediği belirtildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocukların kampa gönderildiğini doğrularken, vakfın denetlenmediği ve çocukların refakatçisi olmadığı iddiasını reddetti.

Sol Haber'de yer alan habere göre, İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü sorumluluğundaki çocuk evlerinde kalan devlet korumasındaki çocuklar, bir kamu görevlisinin refakati olmadan, Mutlu Yuva Derneği’nin düzenlediği 40 günlük eğitim kampına alındı. Dernek, Nur Cemaati’nin bir kolu olan Suffa Vakfı’yla bağlantılı.

Kamp, 3 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında, Güngören ilçesinde faaliyet gösteren Özel Gündüzalp Erkek Öğrenci Yurdu’nda gerçekleştiriliyor. Mutlu Yuva Derneği tarafından seçilen ve gelecek dönemde “abilik sorumluluğu” verebilecekleri gençlere odaklanan "yaz kampı", kamu denetiminden geçmeden sürüyor.

Türkiye’nin birçok ilinde faaliyet yürüten Mutlu Yuva Derneği’nin internet sitesinde, bugüne kadar 140 çocuk evinde çalışma yürüttüğünü belirten dernek yönetimi, kendi çocuk evlerini açtığını, personelini kendilerinin seçtiğini ifade ediyorlar.

2828 Sosyal Hizmetler Kanunu'na göre, çocuk evleri ve benzer amaçlı merkezleri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açabilir. Ancak denetimle birlikte sivil toplum örgütlerinden destek alabilir.

Haberde, İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nde çalışan kamu personelinin söz konusu yurdun kamu denetiminden geçmediğini söylediği aktarıldı.

VALİ VE ESKİ VEKİL DERNEK YÖNETİMİNDE

Derneğin yönetim kurulu başkanı 22. Dönem ve 23. Dönem AK Parti Erzurum Milletvekili Muzaffer Gülyurt ve yönetim kurulu üyelerinden biriyse Merkez Valisi Abdülkadir Yazıcı. Sol Haber'in görüştüğü kamu personeli, Merkez Valisi Yazıcı’nın nüfuzunu kullanarak müdürlükler üzerinde baskı oluşturduğunu ifade ediyor.

Kaynaklara göre derneğin nüfuzunun vardığı son örnek, Yazıcı’nın İstanbul İl Müdürlüğü yetkililerinden 3-5 yaş arası ailesini kaybetmiş çocukların bilgisini çekinmeksizin talep etmesi. Bu talep, depremde yetim kalmış devlet korumasına muhtaç çocukların, Menzil Cemaati'nin yurtlarına izinsiz, belgesiz bir içimde götürülmesini akıllara getiriyor.

BAKANLIK: DERNEKLE 2019'DA PROTOKOL İMZALANDI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, haberle ilgili olarak yazılı açıklama yaptı.

Mutlu Yuva Derneği ile 2019 yılında protokol imzalandığı aktarılan açıklamada, "Çocuk Koruma Hizmetleri Planlama ve Çocuk Bakım Kuruluşlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğinin 35. Maddesinin 1. fıkrasında yer alan 'Sosyal hizmetlere ilişkin faaliyetler Devletin denetim ve gözetiminde sivil toplum kuruluşları ile halkın gönüllü katkı ve katılımı da sağlanarak bir bütünlük içinde yürütülür' ifadeleri doğrultusunda, Mutlu Yuva Derneği ile 05.09.2019 yılında imzalanan çocuk evlerine ilişkin iş birliği protokolüne istinaden çalışmalar yürütülmektedir" denildi.

'YURT, MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NA BAĞLI VE DENETLENİYOR'

Çocukların yaz tatilinde haberdeki yurda gönderildiği belirtilen açıklamada, "Mutlu Yuva Derneğinin 23.06.2023 tarihli yazısına istinaden çocuk evlerinde kalan çocukların yaz tatilini verimli geçirmeleri için Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Gündüzalp Erkek Öğrenci Yurdunda yaz programına katılmaları planlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Yurdun denetlenmediği iddiasın reddedilen açıklama şöyle devam etti:

"Bahsi geçen Gündüzalp Erkek Öğrenci Yurdu Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ve devlet denetimi altında hizmet vermekte olan bir yurttur. Haberlerde iddia edilen 'çocukların refakatçileri olmadan tarikat kampına gönderildiği' iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır."