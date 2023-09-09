Bakanlar değişiyor bazı şeyler aynı kalıyor: Atamaları açıkladı, soluğu TÜGVA'da aldı

Adalet Bakanı Tunç, hakimlik ve savcılık atama sonuçlarını açıkladıktan sonra, soluğu TÜGVA'nın etkinliğinde aldı.

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Bakanlar değişiyor bazı şeyler aynı kalıyor: Atamaları açıkladı, soluğu TÜGVA'da aldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, adli yargı hâkim ve savcı adaylığı, idari yargı hâkim adaylığı ve avukatlık mesleğinden adli yargı hâkim ve savcı adaylığı yazılı yarışma sınavları ve mülakatlarının ardından atanmaya hak kazananların atamasının yapıldığını duyurdu.
Tunç, bazı adayların ise atama işleminin devam ettiğini söyledi.

DERECE YAPAN İSİMLERİ MÜLAKATLA ELEMİŞLERDİ

Tunç’un 26-27 Kasım 2022 tarihlerinde yapılan sınav ve mülakatlardan geçenlerin atamasının yapıldığını duyurması akıllara, yazılı sınavlarda yüksek puan alıp mülakatlarda elenen hakim savcı adaylarını getirdi.
Hâkimlik ve savcılık sınavında Mehmet Öner, geçmişte yapılan bir hakimlik ve savcılık sınavında 92 puan alarak, 18 bin 887 kişi arasında 96'ncı olmuş ancak girdiği mülakatın ardından 3 ay sonra elendiği açıklanmıştı.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2019 yılında 'onur öğrencisi’ olarak mezun olan avukat İsa Temur ise, Duvar’dan Serkan Alan’ın haberine göre, Temmuz 2020 ve Haziran 2021 tarihlerinde olmak üzere iki kez Hâkim ve Savcı Adaylığı mülakatına girdi. Yazılı sınavlardan 86,3 ve 85,5 puan almasına rağmen Temur, iki defa mülakatlarda elendi.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14-28 Myaıs seçimleri öncesinde açıkladığı partisinin seçim beyannamesinde kamu kurumlarında personel alımında mülakatın kaldırılacağını açıklamıştı. Ancak bu konuya ilişkin herhangi bir adım atılmadı.

AYNI GÜNDE İKİ PAYLAŞIM

Bakan Tunç, aynı gün farklı bir paylaşım daha yaptı. Tunç, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın da kurucuları arasında olduğu TÜGVA’nın Çankırı İl Temsilcisi seçilen Batuhan Dinlemez’i kutladı.

Alakasız gibi görünen Tunç’un paylaşımları, akıllara gündemi sarsan TÜGVA’nın kadrolaşma listesi geldi.
Eski bir TÜGVA çalışanının sızdırdığı torpil listelerinde, adı geçen birçok kişinin kaymakam, hâkim, savcı, polis ve asker olarak atandığı ortaya çıkmıştı.

TÜGVA’nın torpil listelerinde ismi geçen isimlerden bazıları gazeteci Tuğba Özer’e konuşmuş ve “Başvurmuş olduğumuz sınavda aradığımız referanslardan biri TÜGVA’dan olabilir. Herkes referans istiyor sadece ben istemedim ki” ifadelerini kullanmıştı.

TÜGVA listelerinde adı geçenlerden bir diğeri ise, “Mülakata başvururken yazılan referansta da işyerinden iki mühendis arkadaşımı yazdım. Referans derken; güvenlik araştırması için sordukları kişileri yazdım. Ensar’ın TÜGVA’da yöneticilik yaptığından haberim yoktu” dedi.

Listelerde adı geçen avukat A. K. İse torpil iddialarını yalanlayarak, “Referans farklı bir durumdur. Mahmut Kaçar ve TÜGVA ile ilgili bir talebimi hatırlamıyorum. Şöyle olmuş olabilir: Urfa’dan tanıdığımız bir milletvekili var mı şeklinde bir bilgi verilmiş olabilir. Üzerinden 4-5 yıl geçti tam olarak hatırlamıyorum. Ben zaten mülakatı geçemedim. Yurtlarında kaldığım içinde bilgilerim TÜGVA’da kayıtlıdır” demişti.

Kaynak: Gerçek Gündem

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