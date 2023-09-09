Barış Pehlivan ilk hapishane izninde paylaştı: 'İçeride ya da dışarıda mücadeleye devam'

Daha önce 3 yıl 9 ay ceza aldığı ve cezaevinde 6 ay kaldıktan sonra tahliye edildiği davayla ilgili Silivri’de tutulan gazeteci Barış Pehlivan, hapishane sürecinde ilk iznine çıktı.

“Açık cezaevindeki tüm mahpuslar gibi ben de kısa süreliğine özgürlüğü tadıp geri döneceğim” diyen Pehlivan, izinde de infaz hakiminin karar vermesini bekleyeceğini söyledi.

Pehlivan’ın paylaşımının tamamı şöyle:

“Tüm dostlara merhaba… Hapishanede izin vakti. Açık cezaevindeki tüm mahpuslar gibi ben de kısa süreliğine özgürlüğü tadıp cezaevine geri döneceğim. İzinde de infaz hakiminin hakkımdaki kararı vermesini beklemeye devam edeceğim. İçeride ya da dışarıda birlikte mücadele etmeye devam…”