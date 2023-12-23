Bakan Yerlikaya, seçim güvenliği toplantısını annesinin rahatsızlığı nedeniyle iptal etmiş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya geçen perşembe günü 81 il Valisi ve 81 İl Jandarma Komutanını Ankara’ya davet etti. Toplantının konusu seçim güvenliğiydi. Ancak bazı valiler ve jandarma komutanları yoldayken toplantı iptal edildi.

Bu iptal Ankara kulislerinde Bakan Yerlikaya’nın İBB başkanlığına aday olacağı yorumlarına neden oldu. İptalin nedenini Yerlikaya’ya yakın isimler açıkladı.

HalkTV'den Seyhan Avşar'ın haberine göre, Bakan Yerlikaya’ya yakın kaynaklar, kulislerde konuşulan bu iddianın gerçek olmadığını belirterek “Bakan Bey Ankara180 basın toplantısında aday olmasının söz konusu olmadığını dahası gündemimde de böyle bir konu olmadığını zaten söyledi” dedi.

ANNESİ RAHATSIZLANDI

Kaynaklar toplantının iptal nedenini ise “Bakan Bey’in annesi rahatsızlandığı için o gün yapılacak tüm toplantıları iptal edildi. Ancak yeni bir toplantı tarihi belirlendi. Valilerimiz ve İl Jandarma Komutanlarımızı yeniden davet edeceğiz. Toplantımızı yapacağız” diye açıkladı.