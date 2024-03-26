Bakan Yerlikaya IŞİD operasyonlarını duyurdu: 100'ü aşkın şüpheli gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütü IŞİD’e yönelik 30 ilde yapılan operasyonlarda 100’ü aşkın şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, operasyonlara ilişkin, “30 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen ‘BOZDOĞAN-17’ operasyonlarında 147 şüpheli yakalandı” diye yazdı.

Yerlikaya, 1 Haziran 2023-25 Mart 2024 tarihleri arasında IŞİD terör örgütüne toplamda bin 329 operasyon düzenlendiğini açıkladı.

Operasyonlar kapsamında 2 bin 919 şüphelinin yakalandığını açıklayan Bakan Yerlikaya, bunlardan 692'sinin tutuklandığını duyurdu.



531 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi, 187 kişinin ise adli işlemleri devam ediyor.