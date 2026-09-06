Bakan Uraloğlu Müjdeyi Duyurdu: Konya Antalya Arasında Ulaşım 20 Dakika Kısalıyor! Yıllık 1 Milyar Liralık Tasarruf

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Bakan Uraloğlu, Konya ile Antalya arasındaki ulaşımın önemli geçiş noktalarından Alacabel'de yapımı süren tünel çalışmalarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

'TOPLAM UZUNLUK 19,2 KİLOMETREYE ULAŞIYOR'

Bakan Uraloğlu, Alacabel Tüneli’nin 7 bin 360 metre uzunluğunda çift tüp olarak inşa edildiğini belirterek, "Kazı ve kaplama beton imalatları tamamlanan tünelde asfaltlama çalışmaları devam ediyor. 11,8 kilometrelik bağlantı yollarımızla birlikte projemizin toplam uzunluğu 19,2 kilometreye ulaşıyor. Tünelimizi ve bağlantı yollarımızı bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında inşa ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'SEYAHAT SÜRESİ 20 DAKİKA KISALIYORUZ'

Alacabel Tüneli ve bağlantı yollarının mevcut yol kotuna göre yaklaşık 427 metre daha aşağı kotlardan geçeceğini kaydeden Uraloğlu, projenin özellikle zorlu kış şartlarında ulaşım açısından önem taşıdığını belirtti. Uraloğlu, "Alacabel geçişinde özellikle kış aylarında yaşanan olumsuzlukların önüne geçerek Konya ile Antalya arasında güvenli ve kesintisiz ulaşım sağlayacağız. Projenin tamamlanmasıyla mevcut yola göre güzergah 7 kilometre kısalacak. Alacabel Tüneli ile Konya-Antalya arasındaki seyahat süresini 20 dakika kısaltacağız.

'YILLIK 910 MİLYON LİRA TASARRUF SAĞLANACAK'

Böylece ulaşım standardını yükseltirken sürücülerimizin zamandan ve akaryakıttan tasarruf etmesini sağlayacağız. Alacabel Tüneli ile zamandan 768 milyon lira, akaryakıttan 142 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 910 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Karbon emisyonunu da yıllık 7 bin 151 ton azaltacağız” dedi.

Kaynak: DHA