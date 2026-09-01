Trabzon’un Trafiğini Rahatlatacak Projede Düğmeye Basıldı! Raylı Sistem İçin Temel Atıldı

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Trabzon’un kent içi ulaşımına yeni bir soluk getirmesi hedeflenen Trabzon Şehir İçi Raylı Ulaşım Sistemi Projesi’nin temeli düzenlenen törenle atıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, projenin Trabzon’un yıllardır beklediği yatırımlardan biri olduğunu belirterek, “Trabzon’un yıllardır beklediği, hayalini kurduğu bir projenin ilk kazmasını, 4 noktada vuruyoruz. Büyükşehir Belediyemizle birlikte şehrimizin geleceğine, hemşehrilerimizin konforuna ve yaşam kalitesine yapılan büyük bir yatırımı daha hayata geçiriyoruz. Trabzon’un ilk raylı sistem projesiyle, kent içi ulaşımda da yeni bir çağın kapısını aralıyoruz” dedi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü (AYGM) koordinasyonunda yürütülen projenin temel atma töreni Hüseyin Avni Aker Millet Bahçesi’nde gerçekleştirildi. Törene Bakan Uraloğlu’nun yanı sıra Trabzon Valisi Tahir Şahin, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Trabzon Milletvekili Mustafa Şen, AK Parti Trabzon milletvekilleri Yılmaz Büyükaydın ve Vehbi Koç, YENİ PARTİ Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti Genel Merkez Başkan Yardımcısı Ayşe Sula Köseoğlu, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

'TRABZON’DA KENT İÇİ ULAŞIMDA YENİ BİR ÇAĞIN KAPISINI ARALIYORUZ'

Projenin Trabzon’un ulaşımına sağlayacağı katkıya dikkat çeken Bakan Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Trabzon kent içi ulaşım ağının gücüne güç katacak, şehir içi trafiğimize güçlü bir nefes aldıracak, şehrimizin çehresini daha da güzelleştirecek Trabzon raylı sistem hattı temel atma töreni vesilesiyle memleketimde sizlerle bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Bugün burada, Trabzon’un yıllardır beklediği, hayalini kurduğu bir projenin ilk kazmasını, Karayolları, Trabzon Şehir Hastanesi, Uzunkum-2 ve Avni Aker Millet Bahçesi olmak üzere 4 noktada vuruyoruz. Trabzon Büyükşehir Belediyemizle birlikte şehrimizin geleceğine, hemşehrilerimizin konforuna ve yaşam kalitesine yapılan büyük bir yatırımı daha hayata geçiriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Trabzon’umuza bugüne kadar birçok ulaşım ve altyapı yatırımı gerçekleştirdik. Bölünmüş yollarımız, tünellerimiz, kavşaklarımız ve yeni havalimanı çalışmalarımızla Trabzon’u her geçen gün daha erişilebilir, daha yaşanabilir bir şehir haline getirdik. Ancak bugün Trabzon’un ilk raylı sistem projesiyle Trabzon’da kent içi ulaşımda da yeni bir çağın kapısını aralıyoruz.”

GÜNLÜK 150 BİN KİŞİYE HİZMET VERECEK

Projenin ilk etabının 16,2 kilometre uzunluğunda olacağını ve 16 istasyondan oluşacağını belirten Uraloğlu, hattın Akçaabat ilçe sınırlarından başlayarak havalimanına kadar uzanacağını söyledi. Uraloğlu, “Karayolları istasyonundan başlayıp havalimanımıza ulaşan güzergahımızın tamamını 26 dakikada katedeceğiz. Hattımız tamamlandığında 30 kişilik araçlarımızla günlük 150 bin hemşehrimize hizmet verebileceğiz” dedi.

Raylı sistemin yalnızca istasyon ve mesafelerden ibaret olmayacağını belirten Uraloğlu, projenin şehir ile vatandaşlar arasında yeni bir ulaşım bağlantısı oluşturacağını ifade etti. Uraloğlu şöyle konuştu:

“Ama bu hattımız, sadece kilometrelerden, istasyonlardan ve rakamlardan ibaret değil. Bu hat, Trabzon’un kalbinde akan bir nefes, şehirle insanımız arasında kurulan yeni bir bağ olacak. Düşünün; İstanbul’dan, Ankara’dan, Avrupa’dan ya da dünyanın neresinden olursa olsun, memleket hasretiyle uçağa atlayan bir Trabzonsporlu havalimanında valizini alır almaz dakikalar içinde ‘bordo-mavi’ tezahüratlarının yankılandığı Şenol Güneş Spor Kompleksi’ndeki tribüne ulaşacak. Çünkü bu hat, sadece bir ulaşım aracı değil, o maç coşkusunu, o takım sevgisini, o hemşehri bağını en hızlı ve konforlu şekilde taşıyan bir köprü olacak.”

Uraloğlu, raylı sistemin Şehir Hastanesi’ne ulaşımı da kolaylaştıracağını belirterek, “Bir amcamız da teyzemiz elinde bir demet taze çiçek, gönlünde dua, evladının, torununun, kardeşinin ya da komşusunun yattığı Şehir Hastanesi’ne çok daha sakin, konforlu ve hızlı bir şekilde varacak. Bu hat, o teyzemizin ayağına, o amcamızın yorgunluğuna merhem olacak” ifadelerini kullandı.

Projenin öğrencilerden memurlara, işçilerden esnafa kadar geniş bir kesimin ulaşımını kolaylaştıracağını söyleyen Uraloğlu, “Sabahın erken saatlerinde okuluna yetişmeye çalışan öğrencilerimizi, işine giden memurlarımızı, işçilerimizi, dükkanını açmak için acele eden bir esnafımızı, özellikle işe gidiş ve işten çıkış saatlerinde yoğun trafiğin oluşturduğu stres ve zaman kaybından kurtaracağız” dedi. Raylı sistemin çevresel etkilerine de değinen Uraloğlu, projenin hava kirliliğinin azaltılmasına ve karbon salımının düşürülmesine katkı sağlayacağını belirtti.

'KARBON SALINIMINI DÜŞÜRECEK'

Uraloğlu, “Trabzon raylı sistem hattımız çevre dostu teknolojisiyle, hava kirliliğini azaltacak, karbon salınımını düşürecek, Trabzon’un temiz havasını, yeşilini, mavisini gelecek nesillere daha saf bırakmamıza katkı sunacak” diye konuştu. Hattın geçtiği bölgelerde ekonomik hareketliliği de artıracağını belirten Uraloğlu, “Geçtiği her mahallede, her semtte ekonomik değeri yükseltecek, yeni iş yerleri, yeni istihdam alanları oluşturacak. Canlanacak ticaretle Trabzon’un nabzı daha güçlü atmaya başlayacak” dedi.

Projenin Trabzon’un geçmişi ile geleceği arasında bir bağlantı kuracağını ifade eden Uraloğlu, “Kısacası bu raylı sistem hattı; Trabzon’un tarihine, kültürüne, sporuna, insanına yakışan, ‘Ben bu şehrin evladıyım’ diyen herkese, ‘Senin için buradayım’ diye cevap veren bir eser olacak. Trabzon’un dününü, bugününü ve yarınını birbirine bağlayan, şehrimize yakışan yeni bir gurur abidesi olarak hayat bulacak. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

SAMSUN-TRABZON-SARP HIZLI TREN PROJESİ DE SÜRÜYOR

Bakan Uraloğlu, Trabzon ve bölgesine yönelik devam eden diğer ulaşım yatırımlarına ilişkin de bilgi verdi. “Bugün Trabzon, eski Trabzon değil. Ulaşım altyapısı çok ama çok gelişmiş bir Trabzon var. Şu anda 23 kara yolu projemizde de çalışmalar devam ediyor. Şehrimizi kent içi raylı sistemle tanıştırdığımız gibi hızlı tren ile tanıştıracak projemiz de hayata geçiyor.” Samsun ile Trabzon arasındaki ulaşım süresinin 2 saate düşürülmesinin hedeflendiğini belirten Uraloğlu, “Samsun-Trabzon-Sarp hızlı tren demir yolu projemiz ile Samsun’dan itibaren, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin olmak üzere tüm kentlerimizi birbirine bağlamış olacağız” dedi.

Projenin Kırıkkale-Çorum bölümünde yapım çalışmalarının başladığını aktaran Uraloğlu, Çorum-Merzifon ve Merzifon-Havza kesimlerinin ihalelerinin de gerçekleştirildiğini söyledi. Uraloğlu, “Rabb'im bu projeyi de tamamlamayı bizlere nasip etsin” dedi.

'YENİ HAVALİMANIMIZIN DA TEMELİNİ ATACAĞIZ'

Trabzon Havalimanı’na yönelik yeni projeyi de anlatan Uraloğlu, mevcut havalimanının ihtiyacı karşılamakta yetersiz kaldığını belirtti. Uraloğlu, “Trabzon Havalimanımızın artık yeterli olmadığını hepimiz biliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da verdiği müjde doğrultusunda, 10 milyon yolcu kapasiteli yeni terminal binası ve 3 bin metrelik pistiyle büyük gövdeli uçakların inebileceği yeni havalimanımızı mevcut pistin biraz daha kuzeyinde, denizde inşa ediyoruz” ifadelerini kullandı. Yeni havalimanının temelinin de yakın zamanda atılacağını belirten Uraloğlu, “Bugün burada nasıl ki raylı sistem hattımızın temelini atıyorsak yakın bir zamanda yeni havalimanımızın da temelini atıp yapım çalışmalarına başlayacağız” dedi. Uraloğlu, raylı sistem projesinin Trabzon’a yeni bir ulaşım vizyonu kazandıracağını belirterek, “Trabzon Raylı Sistem Hattı’nın temelini atarak başlattığımız bu büyük projeyle Trabzon’umuz yeni ufuklara yelken açacak. Vatandaşlarımıza ve güzel şehrimize gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerimize Trabzon’a yakışır bir şekilde daha hızlı, daha konforlu ve daha güvenli hizmet sunacak” diye konuştu. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise törende yaptığı konuşmada projenin kent açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

'TRABZON TARİHİ BİR AN YAŞIYOR'

Genç, “Bugün Trabzon’un evladı olarak, Trabzon’un şu anda belediye başkanı olarak, hakikaten çok heyecanlıyız. Bulunduğumuz yer Trabzon’un nadide bir alanı. Trabzonspor’un tarihinin yazıldığı yerdeyiz. Gurur kaynağımız, Avni Aker şu anda başka bir tarihe tanıklık ediyor. Herkes şehrini sever. Trabzon, tarihi bir an yaşıyor. Ulaşımda çağ atlatacak raylı sisteme start veriyoruz, hayırlı olsun” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hizmet anlayışına vurgu yapan Genç, “Biz ülkesinin her tarafına, her metrekaresine ayrım gözetmeden hizmet eden, kendisini buraya adamış Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yol arkadaşlarıyız. Onun hizmet yürüyüşüne ortak olmak kolay değil. Onun heyecanı adanmışlıktır. Siyaset sorunlara çözüm içindir. Hizmet günü kurtarmak değil geleceği kurmaktır” dedi. Trabzon’a hizmet etmenin kendisi için önemli olduğunu belirten Genç, “Bu kadim toprakların bir evladı olarak benim için Trabzon’a hizmet şereftir” diye konuştu.

'PROJEMİZ 32 KİLOMETRE'

Projenin genel kapsamına ilişkin bilgi veren Genç, “Yola koyulduk, uygulama projelerine başladık. Kolay değil, zor işler. Bu zorluğu, kararlı iradenin sahibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yol arkadaşı Abdulkadir Uraloğlu Bakanımızla, değerli milletvekillerimizle aştık. Bu vesileyle şükranlarımı sunuyorum” dedi. Projenin toplam 32 kilometre olacağını belirten Genç, “Projemiz 32 kilometre. 500 bin nüfusun yaşadığı Akçaabat Ortahisar ve Yomra arasında. Akyazı’ndan başlıyoruz şu anda. Stadyumun trafiğini de çözen bir proje olacak. Avni Aker’e geleceğiz. Fizibilite olarak mükemmel bir projeyi hayata geçirmenin heyecanını yaşıyoruz. Raylı sistemle başlayan proje, bugün Trabzon metrosu olarak hizmete girecek” ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından dua edildi ve projenin 4 farklı noktadaki temel atma işlemi gerçekleştirildi.

Kaynak: DHA