Bakan Uraloğlu, Hatay Havalimanı için tarih verdi!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan Hatay Havalimanında incelemelerde bulundu.

Burada bir açıklama Uraloğlu, "Şu anda Hükümetimizin önceliği depremin etkilerini tamamen ortadan kaldırmak. Hatay’ın; Antakya, Defne, Kırıkhan ve Samandağ gibi ilçeleri de depremlerden en çok etkilenen bölgelerdendi. Maalesef birçok yapı yıkıldı ve birçoğu da kullanılamaz hale geldi. Bu yapılar arasında Hatay Havalimanımız da vardı. Havalimanımızın bulunduğu alandaki faylanma ve zemin sıvılaşması sebebiyle kalıcı yüzey deformasyonları ve 1-1.5 metreye varan kalıcı oturmalar görüldü" dedi.

"YER YANLIŞ" İDDİALARINA YANIT

Uraloğlu, "Yaptığımız çalışmalar sonrasında o günlerde yapılan tespitin doğruluğunun bugünde geçerli olduğunu gördük ama burada şunu belirtmek istiyorum. Nasıl ki 2011 yılında hizmete açtığımız Hatay havalimanı yeni terminal binası ve trafik kontrol kulesi gibi diğer üst yapılar depremlerden dolayı dikkate alınabilecek bir hasar görmediyse, şimdi ki çalışmalar sonrasında da havalimanımız taşıma kapasitesi yüksek zemin oluşturularak daha büyük depremlerden etkilenmeden faaliyetine devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Abdulkadir Uraloğlu

"2026 YILI İLK ÇEYREĞİNDE TAMAMLANACAK"

Uraloğlu, çalışmaların 2026 yılı ilk çeyreğinde tamamlanacağını açıklayarak sözlerine şu şekilde devam etti:

"Projemiz kapsamında; PAT sahalarının uygun bir kota getirilerek drenaj sistemi ile yenilenmesi, ayrıca mevcut binaların güçlendirme ve onarım işlerinin yapımını planlıyoruz. Terminal, Teknik Blok Kule, İtfaiye Binası, Kuvvet Santrali, Lojman ve Garaj Binalarını güçlendireceğiz. 3 bin metre uzunluğu ve 45 metre genişliği ile geniş gövdeli uçakların inebileceği şekilde pist yenileyeceğiz. 2720 metre uzunluğunda yeni paralel taksi yolu, 2 adet hızlı çıkış ve 4 adet bağlantı taksiyolu inşa edeceğiz. Apron ve çevre güvenlik yolunu yenileyeceğiz. Yeni ısı merkezi, regülatör binaları, nöbetçi kulübeleri ve çevre düzeni imalatlarını da yapacağız. Tüm bu çalışmalarımızı 2026 yılı ilk çeyreğinde tamamlamayı hedefliyoruz."

Kaynak: Gerçek Gündem