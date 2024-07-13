Bakan Tunç'tan İzmir'deki Faciaya İlişkin Açıklama: 'Kim Sorumluysa Gözünün Yaşına Bakmayacağız'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İzmir'de 2 kişinin ölümüne sebep olan elektrik faciasıyla ilgili "Ceza soruşturmasını titizlikle yapacağız, kim sorumluysa gözünün yaşına bakmayacağız." dedi.

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Bakan Tunç'tan İzmir'deki Faciaya İlişkin Açıklama: 'Kim Sorumluysa Gözünün Yaşına Bakmayacağız'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İzmir Konak'ta elektrik akımına kapılan Özge Ceren Deniz (23) ve onu kurtarmaya çalışan İnanç Öktemay (44) yaşamını yitirdiği olayla ilgili "Ön rapor bekleniyor. Ceza soruşturmasını titizlikle yapacağız, kim sorumluysa gözünün yaşına bakmayacağız" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, A Haber'de gündeme dair açıklamalarda bulundu.

'GÖZÜNÜN YAŞINA BAKMAYACAĞIZ'

Bakan Tunç, İzmir'deki faciaya ilişkin şunları söyledi: "Şimdi tabi çok üzüldük. Orada sokaktan geçen vatandaşlarımız akıma kapıldı. Çok üzüldük, bu çağda bunun olmaması lazım. Başsavcımız soruşturma başlattı. Ön rapor bekleniyor. Ceza soruşturmasını titizlikle yapacağız, kim sorumluysa gözünün yaşına bakmayacağız."

EYLEM TOK VE OĞLUNUN İADE SÜRECİ: EKİM AYINDA GERÇEKLEŞECEK

"Olumlu devam ediyor. İade yargılaması başlamadı henüz. Bizim delillerimiz inandırıcı bulundu ve sürekli savcıyı bilgilendirdik. Kaçtıkları günden itibaren izlerini sürdük. O olaydan sonra hemen kaçmaları, Mısır'a hemen iade için başvurduk. Oradan ABD'ye gittiler. Yargılama süreci biraz sürebilir. Suçluların iadesi duruşması ekim ayında gerçekleşecek."

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