Bakan Tunç'tan 'İmralı' Açıklaması: 'Çağrıya Kulak Verilmezse...'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısına ilişkin konuştu.

CNN Türk'te konuşan Bakan Tunç, şu ifadeleri kullandı:

"Silah bırakılmasının muhatabı terör örgütüdür. Terör örgütü elebaşının kendi örgütüne yönelik bir çağrısı var. Bu çağrının nasıl karşılık bulacağını gözlemleyeceğiz. Eğer terör örgütünü kendini feshederse problem yok ancak çağrıyı dikkate almazlarsa devlet gereğini yapar. Terör örgütü elebaşının muhatabı terör örgütüdür. Herhangi bir pazarlık söz konusu olamaz."

VİDEO KAYDI YAPILDI MI?

Öcalan'ın çağrısında video kayıt yapılmadığı sorusunu yanıtlayan Tunç, "Bir izin söz konusu değil. Güvenlik ve istihbarat ihtiyacı için bir kayıt yapılmış olabilir" dedi.

Kaynak: CNN Türk