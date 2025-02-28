Ankara'da Dehşete Düşüren Olay! Arkadaşını Bıçaklayıp 4. Kattan Atladı

Ankara'da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir kişi, arkadaşını bıçakladıktan sonra 4. kattan atladı. Bıçaklanan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, atlayan şahsın hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

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Ankara'da Dehşete Düşüren Olay! Arkadaşını Bıçaklayıp 4. Kattan Atladı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde psikolojik problemleri olduğu iddia edilen bir şahıs, arkadaşını bıçakladıktan sonra 4. kattan atladı. Olay, Mithatpaşa Caddesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi; M.Ç. adlı şahıs, bilinmeyen bir nedenle arkadaşını bacağından bıçakladıktan sonra iş yerinin camından atladı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, bıçaklanan A.C.'nin sağlık durumunun iyi olduğunu, atlayan M.Ç.'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğunu belirtti.

Olaya tanık olan esnaf Orhan Ak, olayın ardından yere düşen kişinin hareketsiz yattığını ve ağzından köpükler geldiğini söyledi. Ak, yere düşen şahsın ölü gibi göründüğünü belirterek, çevredekilerin durumu fark etmesiyle sağlık ve polis ekiplerinin olay yerine geldiğini ifade etti. Olayla ilgili incelemelerin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İHA

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