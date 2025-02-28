TIR ve Vinç Birbirine Girdi: 2 Ağır Yaralı

Adıyaman-Kahta kara yolu fuar alanı kavşağında, 39 yaşındaki A.M.'nin kullandığı vinç, 02 ADH 853 plakalı TIR'ın sürücüsü Ş.Y. ile çarpıştı.

SÜRÜCÜLER AĞIR YARALANDI

Olayın ardından sağlık, AFAD, polis ve jandarma ekipleri hızla bölgeye sevk edildi ve kazada her iki sürücü ağır yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İki yaralının da hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: AA