Bakan Tunç'tan Açık Görüş Duyurusu: Yılbaşında Cezaevlerinde Özel İzin

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 23-29 Aralık'ta yılbaşı nedeniyle cezaevlerinde açık görüş yapılacağını açıkladı.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Adalet Bakanlığı olarak, ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutukluların 23-29 Aralık tarihleri arasında ziyaret hakkı bulunan yakınlarıyla yapacakları görüşmelerini, yılbaşı nedeniyle açık görüş olarak yapmalarına imkan sağlayacağız" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: ANKA