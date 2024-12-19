Bakan Tunç'tan Açık Görüş Duyurusu: Yılbaşında Cezaevlerinde Özel İzin

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yılbaşı için cezaevlerine özel izin uygulanacağını duyurdu. Bakan Tunç, ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutukluların 23-29 Aralık tarihleri arasında ziyaret hakkı bulunan yakınlarıyla yapacakları görüşmelerin yılbaşı nedeniyle açık görüş olarak yapılmasına imkan sağlanacağını bildirdi.

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Bakan Tunç'tan Açık Görüş Duyurusu: Yılbaşında Cezaevlerinde Özel İzin

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 23-29 Aralık'ta yılbaşı nedeniyle cezaevlerinde açık görüş yapılacağını açıkladı.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Adalet Bakanlığı olarak, ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutukluların 23-29 Aralık tarihleri arasında ziyaret hakkı bulunan yakınlarıyla yapacakları görüşmelerini, yılbaşı nedeniyle açık görüş olarak yapmalarına imkan sağlayacağız" ifadelerine yer verdi.

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Kaynak: ANKA

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