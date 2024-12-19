Aydın'da Korkunç Kaza! İki Kamyonet Çarpıştı: Araçta Sıkışan Kadın Uzun Uğraşlar Sonucu Kurtarıldı

Aydın'ın Efeler ilçesinde korkunç bir kaza meydana geldi. İki kamyonetin çarpışması sonucu 1'i çocuk 4 kişi yaralanırken bir kadın araçta sıkıştı. Sıkışan yaralı kadını kurtarmak için ekipler seferber oldu.

Aydın'da Korkunç Kaza! İki Kamyonet Çarpıştı: Araçta Sıkışan Kadın Uzun Uğraşlar Sonucu Kurtarıldı

Aydın'ın Efeler ilçesi Aydın Sanayi Ticaret İhtisas Sitesi'nde (ASTİS) meydana gelen kazada, edinilen bilgiye göre Gıdacılar Çarşısı'ndan çıkış yapan A.G. idaresindeki 09 FA 457 plakalı kamyonet, Aydın Sanayi Ticaret İhtisas Sitesi girişinde bir anda önüne direksiyonu kıran R.A. idaresindeki 09 RP 515 plakalı kamyonet ile çarpıştı.

Aydın'da Korkunç Kaza! İki Kamyonet Çarpıştı: Araçta Sıkışan Kadın Uzun Uğraşlar Sonucu Kurtarıldı - Resim : 1

Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 1'i çocuk 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kamyonet içerisinde sıkışan N.G. adlı kadını kurtarmak için ekipler seferber oldu.

Aydın'da Korkunç Kaza! İki Kamyonet Çarpıştı: Araçta Sıkışan Kadın Uzun Uğraşlar Sonucu Kurtarıldı - Resim : 2

Yaralı kadını ayağının sıkıştığı alandan kurtarmak için yapılan çalışmalara çevredeki vatandaşlar da destek verdi.

Aydın'da Korkunç Kaza! İki Kamyonet Çarpıştı: Araçta Sıkışan Kadın Uzun Uğraşlar Sonucu Kurtarıldı - Resim : 3

Yaklaşık yarım saatlik uğraşın ardından yaralı kadın, sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslar ile hastanelere kaldırıldı.

Aydın'da Korkunç Kaza! İki Kamyonet Çarpıştı: Araçta Sıkışan Kadın Uzun Uğraşlar Sonucu Kurtarıldı - Resim : 4

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak: İHA

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Aydın Trafik kazası
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