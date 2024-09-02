Bakan Tekin'den 'Fahiş Fiyat' Açıklaması: Özel Okullara 'Kitap' Yaptırımı

Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasına günler kala özel okulların yıllık fiyatlarındaki fahiş artış ve kitap fiyatları gündem olmuş ve tepki çekmişti. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den son açıklama geldi. Tekin, "Kitap fiyatlarıyla ilgili denetimde sıkıntılı fiyat politikası belirleyen özel okullara yaptırım uyguluyoruz. Asgari ücretin 10 katı, 20 katı, üçüncüsünde de kapatma var" dedi.

"Özel okullarda Talim Terbiye Kurulu Başkanlığımızın onayladığı kitapları zorunlu hale getirdik" diyen Tekin, ders kitaplarını okullara göndermiş olacaklarını ve ilave kitaba ihtiyaç olmadığını söyledi.

Tekin'in eğitim-öğretime ilişkin diğer açıklamaları şöyle:

"Mesleki ve teknik eğitim liseleri bünyesinde ortaokullar açmaya başlıyoruz. Nitelikli iş gücü yetişmesi açısından sektörle beraber ciddi adımlar atıyoruz. Hedefimiz müzik, sanat, spor ve meslek liselerinde çocuklarımızın bu anlamdaki becerileri ve yeteneklerini erken yaşlarda keşfedip ona uygun eğitim süreci planlamak."

ÖZEL OKULLARA 65 MİLYON LİRA CEZA KESİLMİŞTİ

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, özel okullarda çalışan öğretmenlerin yaşadıkları sorunlara ilişkin verilen yazılı soru önergesini yanıtlamıştı. Bakan Tekin, ‘iş hukukuna aykırı davranan ve asgari ücretin altında öğretmen çalıştıran 920 özel öğretim kurumuna son bir yılda 65 milyon lira idari ceza uygulandığını‘ duyurmuştu:

“Özel öğretim kurumlarında görevli eğitim personeli, İş Kanunu hükümleri kapsamında kurumlarıyla kendi rızaları ile aralarında yaptıkları iş sözleşmesine göre istihdam edilmekte olup söz konusu mevzuat ve sözleşmelerindeki haklara sahiptirler. İş Kanunu kapsamında özel öğretim kurumlarında asgari ücretin altında eğitim personeli çalıştırılmamaktadır.

Bu kurumların denetimi Bakanlığımız Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından yapılan planlama doğrultusunda yapılmakta, mevzuata aykırı uygulamaların tespiti halinde gerekli disiplin ve idari yaptırımlar uygulanmaktadır. Ülke genelinde özel eğitim kurumlarında yapılan denetimler neticesinde son bir yılda 920 özel öğretim kurumuna 65 milyon lira idari para cezası uygulanmıştır.“

Kaynak: AA