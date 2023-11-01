Bakan Tekin resmen açıkladı: Okullarda müfredat değişiyor

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası kameraların karşısına geçen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, önemli bir bilgiyi paylaştı.

Bakan Tekin, tüm sınıfları kapsayacak şekilde müfredat değişikliği için çalıştıklarını açıkladı.

Önümüzdeki aralık ayında kamuoyuna açıklamayı planladıklarını belirten Tekin, şu sözleri sarf etti:

"Şu an gündemimizin önemli bir başlığını oluşturan bir konuyu paylaşayım, muhtemelen aralık ayında müfredatta yapacağımız değişikliği kamuoyuyla paylaşmış olacağız. Çünkü uzun süredir müfredat değişikliği konusu üzerinde çalışıyoruz. Söz konusu değişiklikle çocuklarımıza gereksiz, düzeylerinin üstünde bir bilgi yüklemesi yapmayacağız, derslerin tamamında sadeleşme olacak."

Kaynak: Gerçek Gündem